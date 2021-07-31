Петербургское метро обязало пассажиров носить маски до конца лета

Петербургское метро обязало пассажиров носить маски до конца лета
Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В метрополитене Северной столицы в очередной раз продлили масочный режим. Пассажирам придется носить маски еще как минимум до конца лета.

Как сообщается на официальном сайте метрополитена, масочный режим для пассажиров и сотрудников подземки будет действовать до 29 августа.

Напомним, что с середины июня в Петербурге усилили контроль за ношением масок в городском транспорте. Пассажиры должны находиться в маске как в транспорте, так и на остановках. Нарушителей ждут штрафы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отменили массовые мероприятия в День ВДВ. Власти Северной столицы решили, что в День ВДВ, который ежегодно отмечают 2 августа, не стоит проводить массовые мероприятия, потому как в городе продолжает буйствовать коронавирус.

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