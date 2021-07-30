В Петербурге отменили массовые мероприятия в День ВДВ

В Петербурге отменили массовые мероприятия в День ВДВ
День ВДВ празднуют 2 августа, однако в этом году в Петербурге широкие гуляния отменены. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В День Воздушно-десантных войск Российской Федерации не стоит ждать мероприятий в Петербурге, их отменили в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Власти Северной столицы решили, что в День ВДВ, который ежегодно отмечают 2 августа, не стоит проводить массовые мероприятия, потому как в города продолжает буйствовать коронавирус. Так, управление Роспотребнадзора порекомендовало отменить празднование.

Петербуржцам, которые все-таки отправятся отмечать праздник с боевыми товарищами, посоветовали не посещать мемориальные и памятные места, а еще как можно меньше находится в людных местах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что VK Fest перенесли на 2022 год из-за ковид-ограничений.

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