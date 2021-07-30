VK Fest перенесли на 2022 год из-за ковид-ограничений

Команда «ВКонтакте» сообщила о переносе крупнейшего open-air фестиваля страны VK Fest на следующий год.

Как сообщили в пресс-службе «ВКонтакте», перенести фестиваль пришлось из-за высокой заболеваемости коронавирусом и новости о том, что Смольный продлил ограничения на проведение массовых мероприятий до конца лета.

Новые даты фестиваля — 23 и 24 июля следующего года. Петербуржцев и гостей города будут ждать в парке 300-летия. Выступить на VK Fest обещают такие артисты, как Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda, GONE.Fludd

«В июле в Петербурге было перенесено большинство массовых мероприятий. Многие концерты на открытом воздухе, которые должны были пройти до конца месяца, также не состоялись. Согласно последней редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга, ограничения на проведение массовых мероприятий продлены до 29 августа. В настоящих условиях проведение фестиваля невозможно», — объяснили в пресс-службе.

Напомним, в 2019 допандемийном году VK Fest посетили 95 тысяч человек: перед ними выступили более 50 артистов. А в прошлом году фестиваль провели в онлайне — его посмотрели более 280 миллионов раз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что VK Fest перенесли на конец лета из-за ковида.