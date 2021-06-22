VK Fest перенесли на конец лета из-за ковида

Команда «ВКонтакте» перенесла даты проведения крупнейшего open-air фестиваля страны VK Fest на конец лета.

Новые даты назначили на 28 и 29 августа. Перенос фестиваля VK Fest связан с ростом заболеваемости коронавирусом и все более жесткими ограничениями. Организаторам придется следить за соблюдением мер на фестивале, чтобы обеспечить безопасность зрителей.

Как сообщили в пресс-службе «ВКонтакте», билеты, которые были куплены на прежние даты, не теряют свою силу. Место проведения остается прежним — Парк 300-летия Петербурга.

«Мы просто не имеем права поступить иначе. Здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего. Мы надеемся, что посетители разделят эти принципы и поддержат нас. Мы подождём — и на закате лета попробуем устроить один из лучших фестивалей в нашей истории», — заявил директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group и VK Fest Константин Сидорков.

VK Fest — самый крупный и популярный open-air в России. В 2019 допандемийном году его посетили 95 тысяч человек: перед ними выступили более 50 артистов. А в прошлом году фестиваль провели в онлайне — его посмотрели более 280 миллионов раз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за пандемии.