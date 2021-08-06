Скорость и качество: Дрозденко проверил, как идут работы на Гостилицком шоссе

Скорость и качество: Дрозденко проверил, как идут работы на Гостилицком шоссе
Дрозденко проверил качество ремонтируемых дорог в регионе. Фото: сайт правительства Ленобласти

Ремонт главной региональной дороги Ломоносовского района Ленобласти будет закончен к началу сентября. Речь идет о дороге от КАД в сторону Гостилиц (Гостилицкое шоссе).

Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. Работы на участке ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона, глава Ленобласти Александр Дрозденко отметил скорость и качество работ.

Только в Ломоносовском, Гатчинском и Тосненском районах сейчас идут работы на 11 участках. В других районах также ремонтируются дороги. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено 2,5 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале июня в Ломоносовском районе Ленинградской области начался ремонт Гостилицкого шоссе.

александр дрозденко Гостилицкое шоссе


 

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