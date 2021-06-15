В Ленобласти начался ремонт Гостилицкого шоссе

В Ленобласти начался ремонт Гостилицкого шоссе
Ремонт Гостилицкого шоссе будет продолжаться все лето. Фото: администрация Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области начался ремонт Гостилицкого шоссе.

Планируется заменить 14 километров полотна на участке от КАДа до деревни Гостилицы на дороге Петергоф — Кейкино. В ходе ремонтных работ укрепят обочины и поставят новые автобусные остановки, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, планируется восстановить пешеходную дорожку в Петровском для безопасного перемещения пешеходов вдоль шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Северной столицы водители, проезжающие по Гостилицкому шоссе оказались в тупике. Дорогу перекрыли деревья, которые рухни на проезжую часть из-за сильного ветра.

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