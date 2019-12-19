Рухнувшие деревья перекрыли Гостилицкое шоссе

Рухнувшие деревья перекрыли Гостилицкое шоссе
Перед деревьями встал большегруз. Фото: vk.com/spb_today

В Петродворцовом районе Северной столицы водители, проезжающие по Гостилицкому шоссе оказались в тупике. Дорогу перекрыли деревья, которые рухни на проезжую часть из-за сильного ветра.

Все произошло сегодня, 19 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что перед завалом деревьев встал большегруз.

«Со стороны КАДа, дорога полностью перекрыта», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители города на Неве обсуждают в социальных сетях последствия шторма. Они отметили, что бушующий ветер нанес немало ущерба.

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