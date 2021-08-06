На Яхтенной ликвидировали яму у пешеходного перехода

На Яхтенной ликвидировали яму у пешеходного перехода
В Приморском районе убрали яму. Фото: ТЭК

Дефект появился из-за некачественно выполненных работ подрядной организацией.

В Приморском районе сегодня, 6 августа, устранили яму, образовавшуюся у пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе ТЭК.

Провал асфальтового покрытия заметили у перехода через Яхтенную улицу рядом с Богатырским проспектом. По предварительным данным, причиной дефекта стали некачественно выполненные работы подрядной организации.

В ТЭК сообщают, что адрес находится на гарантии после реконструкции тепломагистрали, которая проводилась в 2018 году. Предприятие намерено добиться компенсации с подрядчика, а пока самостоятельно устранило проблему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы самые уязвимые улицы Петербурга во время сильных ливней. Представители «Водоканала» отметили, что по этим адресам продолжаются проектно-изыскательские работы.

новости СПб пешеходный переход приморский район тэк


 

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На Яхтенной ликвидировали яму у пешеходного перехода
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