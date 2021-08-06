Карпин подтвердил готовность Фернандеса играть за сборную России

Защитник ЦСКА и тренер встретились в Москве и обсудили детали сотрудничества.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес подтвердил желание и дальше выступать за сборную России. Об этом сообщают РИА Новости.
Карпин отметил, что сначала созвонился с Фернандесом, а затем назначил ему личную встречу. Она состоялась в Москве, после чего стало ясно, что футболист готов сотрудничать.
«Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную»,
— цитирует Карпина пресс-служба сборной России.
Напоминаем, что Фернандес получил российское гражданство в 2016 году, после чего в 2017 году, смог в первый раз сыграть за сборную России.
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