Карпин подтвердил готовность Фернандеса играть за сборную России

Карпин подтвердил готовность Фернандеса играть за сборную России
Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России. Фото: скрин Instagram Валенрия Карпина

Защитник ЦСКА и тренер встретились в Москве и обсудили детали сотрудничества.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес подтвердил желание и дальше выступать за сборную России. Об этом сообщают РИА Новости.

Карпин отметил, что сначала созвонился с Фернандесом, а затем назначил ему личную встречу. Она состоялась в Москве, после чего стало ясно, что футболист готов сотрудничать.

«Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную»,

— цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

Напоминаем, что Фернандес получил российское гражданство в 2016 году, после чего в 2017 году, смог в первый раз сыграть за сборную России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женская сборная РФ по гандболу вышли в финал Олимпиады.

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