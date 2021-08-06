Женская сборная РФ по гандболу вышли в финал Олимпиады

Спортсменкам предстоит сыграть против сборной Франции.
Сегодня, 6 августа, женская сборная России по гандболу обыграла сборную Норвегии и вышла в финал Олимпиады в Токио. Результат встречи — 27:26 в пользу россиянок. Об этом сообщает «Интерфакс».
За первом место спортсменки из России будут бороться со сборной Франции. Норвегия же сыграет со Швецией. Обе матча пройдут уже 8 августа. Напоминаем, что россиянки уже играли с француженками в рамках группового этапа, тогда наши спортсменки оказались сильнее.
К слову, сборная России является действующим олимпийским чемпионом, в финале Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро россиянки победили Францию.
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