Женская сборная РФ по гандболу вышли в финал Олимпиады

Женская сборная РФ по гандболу вышли в финал Олимпиады
Гандболистки вышли в финал после победы над Норвегией. Фото: скриншот Instagram

Спортсменкам предстоит сыграть против сборной Франции.

Сегодня, 6 августа, женская сборная России по гандболу обыграла сборную Норвегии и вышла в финал Олимпиады в Токио. Результат встречи — 27:26 в пользу россиянок. Об этом сообщает «Интерфакс».

За первом место спортсменки из России будут бороться со сборной Франции. Норвегия же сыграет со Швецией. Обе матча пройдут уже 8 августа. Напоминаем, что россиянки уже играли с француженками в рамках группового этапа, тогда наши спортсменки оказались сильнее.

К слову, сборная России является действующим олимпийским чемпионом, в финале Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро россиянки победили Францию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лионель Месси покинул «Барселону».

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