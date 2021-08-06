Ушла эпоха: Лионель Месси покинул «Барселону»

В четверг, 5 августа, на официальном сайте испанского футбольного клуба «Барселона» появилось сообщение о том, что контракт с главной звездой и капитаном команды Лионелем Месси продлевать не будут. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» покидает клуб.

Контракт с легендой футбола у «Барселоны» истек 30 июня. Месси больше месяца находился в статусе свободного агента, но даже после достижения договоренностей по новому соглашению, клуб и игрок не стали его заключать. Этому препятствуют финансовые и структурные особенности регламента чемпиона Испании, объясняется на сайте каталонской команды.

Из-за пандемии доходы клубов резко сократились: если в сезоне 2019-2020 годов «Барселона» суммарно платила членам клуба 671 млн евро, то теперь эту сумму пришлось урезать до 383 млн евро. Сейчас команде приходится отдавать сотрудникам 110% дохода, поэтому регистрация новых игроков, которым формально и является Месси, невозможна.

Даже трансфер семи молодых игроков, который может принести «Барселоне» 28,5 млн евро, не покрывает расходов на содержание футболиста, годовой доход которого без учета бонусов и рекламных контрактов составляет 82 млн евро, по данным Forbes.

Напомним, что ситуация вокруг Месси стала напряженной еще в 2020 году, когда игрок впервые за шесть лет не получил ни одного клубного трофея. Тогда же в испанских и аргентинских СМИ прокатилась волна информации о желании футболиста покинуть команду. Это сопровождалось неудачными выступлениями «Барселоны» в Лиге чемпионов и ухудшение отношений с тогдашним президентом клуба Хосепом Бартомеу. Контракт с нападающим якобы оставлял ему возможность в одностороннем порядке покинуть команду в конце любого сезона, но руководство потребовало небывалой выплаты — 700 млн евро отступных. Хосеп Бартомеу также заявил, что покинет свой пост, если Месси остается в команде — так и вышло.

Лионель Месси родился в 1987 году, начал заниматься футболом в 1994-м и оказался в «Барселоне» в 2000-м. С этого момента игрок не покидал каталонский клуб, перейдя из детской команды во взрослую. Дебютное выступление Месси за основной состав «Барселоны» состоялось 16 ноября 2003 года, это был товарищеский матч с португальским «Порту».

За свою карьеру Лионель Месси провел 778 официальных матчей за каталонский клуб, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. В составе «Барселоны» он десять раз становился победителем национального чемпионата, семь раз — обладателем кубка Испании, восемь — Суперкубка Испании. Кроме того, Месси четырежды побеждал в Лиге Чемпионов, трижды завоевывал Суперкубок УЕФВ и клубный чемпионат мира. Нападающий признан лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании и «Барселоны».

С 2005 года аргентинец выступает и за сборную своей родины, хотя в это же время получил испанское гражданство. Как участник сборной Месси стал серебряным призером чемпионата мира, обладателем Кубка Америки и золотой медали Олимпийских игр. Форвард покинул национальную команду в 2016-м, но быстро вернулся, вняв призывам общественности и даже президента Аргентины.