В Петербурге полиция поймала наркосбытчика с 3 кг психотропов

Сотрудники петербургской полиции задержали распространителя наркотиков, дома у которого нашли около 3 килограммов веществ.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, в апреле этого года в Петербурге задержали 30-летнего мужчину, при котором нашли почти 5 грамм психотропного вещества. Через него правоохранители вышли на наркосбытчика — 31-летнего местного жителя. У него дома обнаружили около 3 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Открыто уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Наркосбытчика задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деревне Пали Волховского района накрыли наркоторговца. При проведении обыска изъято еще 150 ростков растения, два полимерных пакета с веществом растительного происхождения темно зеленого цвета. Также обнаружили и изъяли оборудование, которое использовалось для выращивания.