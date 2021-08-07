В деревне Пали Волховского района накрыли наркоторговца

В деревне Пали Волховского района накрыли наркоторговца
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полиция Ленобласти задержала мужчину, выращивающего растения с наркотическим веществом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 40 корпус 1 по улице Подвойского, у 30-летнего петербуржца в сумке обнаружели и изъяты два пакета с наркотиками массой 1505,2 грамма.

Полиция установила, что по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, деревня Пали расположен частный дом в котором злоумышленник выращивает растения, содержащих наркотическое средство, для продажи.

При проведении обыска по указанному адресу изъято еще 150 ростков растения, два полимерных пакета с веществом растительного происхождения темно зеленого цвета. Также обнаружили и изъяли оборудование, которое использовалось для выращивания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержанному оперативному дежурному отдела полиции Петроградского района предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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