У «Невы» нашли потерявшихся супругов-пенсионеров

Пожилая пара нашлась - с пенсионерами все в порядке. Фото: скриншот Вконтакте

Пожилая пара нашлась - с пенсионерами все в порядке. Фото: скриншот Вконтакте

Семейная пара пошла на прогулку и попала под проливной дождь.

В лесах Тосненского района Ленинградской области сегодня, 7 августа, искали семейную пару – мужчину 62 и женщину 63 лет. К счастью, спустя несколько часов их заметили у «Невы». Об этом сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе.

О пропаже пенсионеров сообщили ближе к трем часам дня. Уточнялось, что супруги отправились гулять где-то между поселками Форносово и Аннолово. На их поиски отправилась дежурная смена тосненского поисково-спасательного отряда и группы ПСО «Экстремум». В итоге удалось связаться с пенсионерами, которые заявили, что идут в сторону платной трассы М-11 «Нева».

Сейчас они находятся у родственников, с супругами все в порядке.

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