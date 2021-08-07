На «Скандинавии» иномарка оказалась в кювете: на месте реанимация

Инцидент произошел, скорее всего, из-за ливня.

На трассе «Скандинавия» сегодня, 7 августа, произошла авария, в результате которой иномарка оказалась в кювете. Об этом рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что красный автомобиль по непонятной причине угодил в кювет. Пользователи считают, что всему виной мокрые дороги – водитель мог не справиться с управлением.

На место инцидента прибыла реанимация, а также два экипажа ДПС. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пражской провалился грунт: под землю медленно уходят машины. Под одним автомобилем уже виднеется пар.