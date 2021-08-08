Блогера из Петербурга задержали из-за тонировки автомобиля

Петербургского блогера и большого охотника до дорогих автомобилей Артема Макарова задержали дважды за два дня в Северной столице.

Так, 22-летнего петербуржца доставили в изолятор до суда в связи с отказом убрать тонировку с автомобиля «Мерседес». Кроме этого, правоохранители составили протокол за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Однако уже после полудня, 8 августа, блогер объяснил в социальных сетях, что его отпустили на свободу. Однако на свободе» молодой человек пробыл недолго.

Парню не дали проехать полицейские, которые остановили парня на дороге и повез. Блогера отвезли медосвидетельствование. О том, что случилось на этот раз, петербуржец не рассказал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что етербургский суд продлил арест блогеру Юрию Хованскому.