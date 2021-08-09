Кардиолог рассказала, какие анализы помогут выявить постковидный синдром

Доктор советует не заниматься самодиагностикой и, тем более, самолечением, а консультироваться у специалистов - желательно, лечащего врача. Фото: pixabay

Доктор советует не заниматься самодиагностикой и, тем более, самолечением, а консультироваться у специалистов - желательно, лечащего врача. Фото: pixabay

Доказано, что коронавирусная инфекция вредит организму не только во время острой фазы болезни, но и длительное время после, провоцируя осложнения на различные системы жизнедеятельности человека. Как определить наличие постковидного синдрома, рассказывает кардиолог Юлия Лоцманова.

Симптомы посткоронавирусного состояния могут сопровождать пациента до трех месяцев, несмотря на отрицательные тесты, отмечает врач-кардиолог высшей категории, заместитель директора по медицинской части ФГБУ «Санатории «Загорские дали» управления делами президента России Юлия Лоцманова.

Диагноз «постковидный синдром» появился во врачебной практике с октября прошлого года, но сначала носил название «долгий ковид» — именно так затянувшееся состояние, схожее с COVID-19, назвали в социальных сетях. Чтобы определить «постковид», необходимо сдать некоторые анализы, объясняет эксперт.

Так, во время острой фазы болезни в стационарах делают клинический анализ мочи и крови, наблюдая за такими показателям, как СОЭ (скорость оседания эритроцитов), уровень лимфоцитов — первые при коронавирусе повышаются, а число вторых снижается. Кроме того, у пациентов берут кровь на биохимический анализ, отслеживая уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, демонстрирующие состояние почек.

Не менее важные анализы — С-реактивный белок, который является маркером воспаления, а также D-димер — маркер тромбообразования. Уровень электролитов и уровень тропонина говорят о возможном поражении сердца. Проверять следует также гормоны щитовидной железы, витамин D. Данные исследования помогают отследить последствия болезни и по окончании лечения острой фазы.

При этом врач настоятельно предостерегает не заниматься самостоятельной диагностикой последствий COVID-19 для здоровья — некоторые процедуры могут быть попросту опасными. Сдавать все вышеперечисленные анализы сразу и тем более пытаться их расшифровать не стоит — лучше наблюдаться у специалистов, заявила эксперт в эфире радио «Говорит Москва». «Если какой-то анализ не вернулся к норме после выписки из стационара, то доктор посоветует, через сколько и какой анализ сдать», — добавляет Юлия.

В домашнем арсенале, однако, полезно иметь пульсоксиметр для измерения сатурации, то есть насыщенности легких кислородом.