Жертвами коронавируса за сутки стали 40 петербуржцев

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 40 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 9 августа. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 708 жителей Петербурга. Из больниц по выздоровлению выписали 804 человека за сутки.

В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 165 650 человек, выздоровел 5 769 981 житель страны.

За минувшие 24 часа подцепили коронавирус 22 160 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.