В Петербурге впервые за месяц COVID заболело за день менее 1900 человек

В Петербурге ковидом впервые за месяц заболело менее 1900 человек. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге ковидом впервые за месяц заболело менее 1900 человек. Фото: комитет по здравоохранению

За минувшие сутки в Северной столице от коронавируса скончались 40 человек.

За прошедшие 24 часа в Российской Федерации зафиксирвали 22 160 новых случаев COVID-19. Об этом говорят данные оперативного штаба.

Традиционно более всего новых зараженных в Москве — 2 150, на втором месте Санкт-Петербург — 1 895. Однако прослеживать положительная динамика. В городе на Неве впервые с 5 июля заболело за день менее 1900 человек.

В Ленинградской области обнаружили 234 новых случая заболевания вирусом. С начала пандемии в 47 регионе выявлено 58 217 случаев ковида. При этом выздоровели 47 930 пациентов, в том числе 78 за последние сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Вектор» оценил необходимость массовой вакцинации детей от ковида.