Ответные обвинения: в КНР считают, что США скрывали данные о первых случаях COVID-19

США с начала пандемии настаивает на виновности Китая в произошедшем. Власти Поднебесной, в свою очередь, отрицают причастность к распространению вируса. Фото: pixabay

США с начала пандемии настаивает на виновности Китая в произошедшем. Власти Поднебесной, в свою очередь, отрицают причастность к распространению вируса. Фото: pixabay

Вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что SARS-CoV-2, возможно, имеет американское происхождение. Напомним, что в США источником COVID-19 считают КНР.

Ученый Ян Чжаньцю заявил, что Соединенные Штаты могли воспользоваться пандемией в собственных целях, превратив катастрофу в политический вопрос. В беседе с Global Times исследователь отметил, что Америка, возможно, скрывала распространение коронавирусной инфекции в стране на ранней стадии, чтобы впоследствии оклеветать Китай.

В качестве доказательства Чжаньцю указывает на якобы скрытую информацию о заболеваемости ковидом в штате Флорида в 2020 году. В частности, как подчеркивает вирусолог, записи о 171 пациенте пропали из официальной статистики, а затем появились вновь, уже без описанных в первоначальной версии симптомов. На каких основаниях в Китае пришли к таким выводам, удалось ли разыскать файлы с реальной информацией — этого ученый не уточняет.

Напомним, что 2 августа член Конгресса США представил доклад, в котором озвучил доказательства утечки SARS-CoV-2 из уханьской лаборатории. Основываясь на данных из открытых источников, авторы текста утверждают, что вирус был создан искусственно сотрудниками института вирусологии в Ухане. В связи с этим республиканцы призывают ввести санкции против работников института и привлечь к ответу эксперта, отрицавшего лабораторное происхождение коронавируса.

До этого расследование о происхождении коронавируса пытались провести эксперты ВОЗ. После безуспешного визита в Китай организация предложила властям Поднебесной организовать второе расследование, но Пекин заявил, что этот план «не уважает науку и здравый смысл».