В Финляндии от коронавируса начали прививать подростков старше 12 лет

В Финляндии подростки старше 12 лет могут вакцинироваться от коронавируса. Фото: Pixabay

В Финляндии подростки старше 12 лет могут вакцинироваться от коронавируса. Фото: Pixabay

В Финляндии 9 августа начинается вакцинация подростков от COVID-19. Уколы дети получают прямо в школах.

Как пишет шведская новостная служба SVT Nyheter, молодые люди в возрасте от 12 до 15 лет смогут получить одну из применяемых в стране вакцин. Прививочные пункты располагаются в школах.

Интересно, что получить прививку подростки могут несмотря на мнение законных опекунов.

В пресс-релизе министерства социальных дел Финляндии отмечают, что конечное решение за несовершеннолетним. Единственное условие, это то, что врач, который вакцинирует подростка, должен понимать возраст и уровень развития ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия до 22 августа продлила ограничения на въезд россиян.