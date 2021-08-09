В Финляндии от коронавируса начали прививать подростков старше 12 лет

В Финляндии 9 августа начинается вакцинация подростков от COVID-19. Уколы дети получают прямо в школах.
Как пишет шведская новостная служба SVT Nyheter, молодые люди в возрасте от 12 до 15 лет смогут получить одну из применяемых в стране вакцин. Прививочные пункты располагаются в школах.
Интересно, что получить прививку подростки могут несмотря на мнение законных опекунов.
В пресс-релизе министерства социальных дел Финляндии отмечают, что конечное решение за несовершеннолетним. Единственное условие, это то, что врач, который вакцинирует подростка, должен понимать возраст и уровень развития ребенка.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия до 22 августа продлила ограничения на въезд россиян.