Финляндия до 22 августа продлила ограничения на въезд россиян

В Финляндии пока не ждут россиян. Фото: pixabay.com

В Финляндии пока не ждут россиян. Фото: pixabay.com

Финляндия до 22 августа продлила ограничения на пересечение российско-финляндской государственной границы.

Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. Ограничения не касаются перевозок грузов и необходимых и неотложных перевозок пассажиров, по согласованию пограничных комиссаров сторон.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, до снятия ограничений попасть в Финляндию смогут лишь дальнобойщики, сотрудники дипломатических ведомств, а также те, кто едет навестить родственников или имеет в соседней стране недвижимость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце июля в Финляндии объявили о начале четвертой волны коронавируса.