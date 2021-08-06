Финляндия до 22 августа продлила ограничения на въезд россиян

Финляндия до 22 августа продлила ограничения на пересечение российско-финляндской государственной границы.
Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. Ограничения не касаются перевозок грузов и необходимых и неотложных перевозок пассажиров, по согласованию пограничных комиссаров сторон.
Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, до снятия ограничений попасть в Финляндию смогут лишь дальнобойщики, сотрудники дипломатических ведомств, а также те, кто едет навестить родственников или имеет в соседней стране недвижимость.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце июля в Финляндии объявили о начале четвертой волны коронавируса.