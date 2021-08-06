Финляндия до 22 августа продлила ограничения на въезд россиян

Финляндия до 22 августа продлила ограничения на въезд россиян
В Финляндии пока не ждут россиян. Фото: pixabay.com

Финляндия до 22 августа продлила ограничения на пересечение российско-финляндской государственной границы.

Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. Ограничения не касаются перевозок грузов и необходимых и неотложных перевозок пассажиров, по согласованию пограничных комиссаров сторон.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, до снятия ограничений попасть в Финляндию смогут лишь дальнобойщики, сотрудники дипломатических ведомств, а также те, кто едет навестить родственников или имеет в соседней стране недвижимость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце июля в Финляндии объявили о начале четвертой волны коронавируса.

ограничения на въезд в страну финляндия


 

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