Мустанги Драйва приехали в Санкт-Петербург

Мустанги Драйва приехали в Санкт-Петербург
Драйв сохранил внешний вид и салон американских автомобилей. Фото: Яндекс.Драйв

Красный Ford Mustang 1965 года выпуска и синий кабриолет 1969 года отправились на гастроли в Санкт-Петербург.

Автомобили будут доступны ограниченное время пользователям от 26 лет, с 6-летним стажем и с хорошим «Профилем вождения».

Драйв сохранил внешний вид и салон американских автомобилей. Кожаные сидения и приборные панели остались такими, какими вышли с конвейера 50 лет назад. Только обновлённые. Все элементы управления, которые включают свет, дворники, открывают и закрывают окна сохранились в первозданном виде.

Мустанги можно арендовать по фильтру «Легенда». Фото: Яндекс.Драйв

Но самое невероятное — в обоих Мустангах установлены блоки телематики. Как и другие машины Драйва, они открываются и закрываются через приложение.

Машины непростые, поэтому в приложении Драйва есть короткие видео, как завести мустанги и включить всё, что нужно. Мустанги можно арендовать по фильтру «Легенда» на 1-3-6-24 часа от 4620 рублей, километры не включены. Чтобы «поймать» Мустанг, нужно включить радар.

мустанг яндекс.драйв


 

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