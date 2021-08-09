Российский кардиолог назвал ранний симптом инфаркта миокарда

Врач отметил, что сейчас ишемическая болезнь сердца встречается в более раннем возрасте. Фото: Pixabay

Врач отметил, что сейчас ишемическая болезнь сердца встречается в более раннем возрасте. Фото: Pixabay

Перед инфарктом миокарда у некоторых людей может быть жжение или дискомфорт в области груди. Об этом заявил российский кардиолог Игорь Кочанов,

Обычно это происходит во время ходьбы или активной физнагрузки, отметил врач. Он отметил, что при появлении такого симптома нужно обратиться к доктору. Также Кочанов обратил внимание на то, что типичным проявлением инфаркта бывают давящие боли в груди, которые длятся более 20 минут. Они нередко сопровождаются чувством страха и холодным потом. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Врач отметил, что сейчас ишемическая болезнь сердца встречается в более раннем возрасте. Это происходит из-за употребления еды с высоким уровнем углеводов, курения и ожирения у молодежи.

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