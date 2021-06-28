Стало плохо с сердцем прямо на колоннаде: спасатели сняли женщину с Исаакия

С колоннады Исаакиевского собора 28 июня в Петербурге спасателям удалось спустить женщину, которой стало плохо с сердцем.

78.ru пишет, что после ее передали медицинским работникам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Адмиралтейском районе Северной столицы произошел инцидент, в результате которого спасателям пришлось подниматься на колоннаду Исаакиевского собора.

Спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций мчались к Исаакиевскому собору.

У работников МЧС был с собой коленчатый подъемник. Это связано с тем, что неизвестной женщине на высоте, на колоннаде стало плохо.

Сотрудники скорой медицинской помощи никак не могли самостоятельно спустить женщину вниз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьница потеряла сознание во время концерта «Алых парусов».