Стало плохо с сердцем прямо на колоннаде: спасатели сняли женщину с Исаакия

Стало плохо с сердцем прямо на колоннаде: спасатели сняли женщину с Исаакия
Женщину сняли с Исаакиевского собора. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

С колоннады Исаакиевского собора 28 июня в Петербурге спасателям удалось спустить женщину, которой стало плохо с сердцем.

78.ru пишет, что после ее передали медицинским работникам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Адмиралтейском районе Северной столицы произошел инцидент, в результате которого спасателям пришлось подниматься на колоннаду Исаакиевского собора.

Спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций мчались к Исаакиевскому собору.

У работников МЧС был с собой коленчатый подъемник. Это связано с тем, что неизвестной женщине на высоте, на колоннаде стало плохо.

Сотрудники скорой медицинской помощи никак не могли самостоятельно спустить женщину вниз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьница потеряла сознание во время концерта «Алых парусов».

Исаакиевский собор новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве дожди топят станцию метро «Ясенево»
В России вакцинировались от COVID 23 млн человек
Врачи перечислили симптомы нового лямбда-штамма коронавируса
На Коммуне «Бензовоз» «встретился» с легковушкой
Лотерейный билет за 50 рублей принес петербуржцу шесть миллионов
В петербургских торговых центрах растут очереди на вакцинацию
Стало плохо с сердцем прямо на колоннаде: спасатели сняли женщину с Исаакия
«Ленфильм» оштрафовали за ненадлежащее состояние исторических ...