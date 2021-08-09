Летальность от COVID-19 в Петербурге составила около 1%

Смертность растет в старших возрастных группах и у мужчин всех возрастов. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Смертность растет в старших возрастных группах и у мужчин всех возрастов. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ученые из Северной столицы рассказали о смертности ковида в Петербурге. В основе их анализа официальная статистика и избыточная смертность.

Показатели исследовали ученые из Европейского университета в Северной столице, лаборатории Genetico, клиники «Скандинавия» и НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. Об этом сообщает пресс-служба Европейского университета.

Так, для взрослых смертность составила 1,04%, для всех петербуржцев — 0,86%.

Официальная статистика летальности от ковида показывает значение, которое меньше в два раза — 0,43%.

Смертность растет в старших возрастных группах и у мужчин всех возрастов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Нидерландов бесплатно раздаст тесты на коронавирус. Все домохозяйства в Нидерландах абсолютно бесплатно получат по два теста на ковид. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера Хуго де Йонге.