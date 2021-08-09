Правительство Нидерландов бесплатно раздаст тесты на коронавирус

Правительство Нидерландов бесплатно раздаст тесты на коронавирус
Их еще будут бесплатно раздавать в школах и семьям с маленьким доходом. Фото: unsplash

Все домохозяйства в Нидерландах абсолютно бесплатно получат по два теста на ковид. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера Нидерландов Хуго де Йонге.

Так, все восемь миллионов домохозяйств смогут получить в августе письма с инструкцией. Власти страны хотят подтолкнуть голландцев к самостоятельному тестированию после отпусков, перед возвращением на работу и учебу. Об этом сообщает ТАСС.

Также, власти Нидерландов станут выдавать по одному бесплатному тесту на ковид всем возвращающимся в Голландию туристам во всех аэропортах страны. Их еще будут бесплатно раздавать в школах и семьям с маленьким доходом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 99,99% вакцинированных от ковида жителей США не сталкивались с тяжелой формой заболевания ковида, которая привела бы к попаданию в больницу или смерти. Так, более 164 млн жителей Штатов сделали прививку от ковида.

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