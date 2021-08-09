В США менее 0,01% привитых тяжело заболевали или умирали

Около трети всех тяжелых случаев приходились на людей в возрасте 65 лет и старше. Фото: pixabay

Около трети всех тяжелых случаев приходились на людей в возрасте 65 лет и старше. Фото: pixabay

Более 99,99% вакцинированных от ковида жителей США не сталкивались с тяжелой формой заболевания ковида, которая привела бы к попаданию в больницу или смерти.

Так, более 164 млн жителей Штатов сделали прививку от ковида. Из них менее 0,001% — полторы тысячи человек — умерли и менее 0,005% — семь тысяч человек — попали в больницу. Об этом сообщает CNN.

Около трети всех тяжелых случаев приходились на людей в возрасте 65 лет и старше. Приблизительно из 1,5 тысяч умерших каждый пятый умирал из-за какой-либо еще причины помимо ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава «Вектора» оценил введение массовой вакцинации детей. Для массовой вакцинации детей и подростков от ковида нет оснований. Об этом заявил в гендиректор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.