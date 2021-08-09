Глава «Вектора» оценил введение массовой вакцинации детей

В любом случае, вакцину для защиты детей от ковида нужно иметь. Фото: Baltphoto

В любом случае, вакцину для защиты детей от ковида нужно иметь. Фото: Baltphoto

Для массовой вакцинации детей и подростков от ковида нет оснований. Об этом заявил в гендиректор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований надо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, нет никаких оснований, отметил Максютов. Об этом сообщает «Россия 1».

Он уверен, что в детском возрасте заболевание переносится намного легче, чем у взрослых. В любом случае, вакцину для защиты детей от ковида нужно иметь, так как новые штаммы вируса могут быть более опасными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наличие нескольких хронических заболеваний не препятствие для прививки от ковида. В этом уверена сотрудник Роспотребнадзора, врач Наталья Пшеничная. Так, букет болезней — не помеха для вакцинации, говорит врач. Прививка безопасна для людей с хроническими заболеваниями