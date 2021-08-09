В Роспотребнадзоре рассказали о прививке людей с хроническими болезнями

Нужно лишь, чтобы перед прививкой такие люди находились в хорошем самочувствии. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Нужно лишь, чтобы перед прививкой такие люди находились в хорошем самочувствии. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Наличие нескольких хронических заболеваний не препятствие для прививки от ковида. В этом уверена сотрудник Роспотребнадзора, врач Наталья Пшеничная.

Так, букет болезней — не помеха для вакцинации, говорит врач. Прививка безопасна для людей с хроническими заболеваниями. Нужно лишь, чтобы перед прививкой такие люди находились в хорошем самочувствии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Пшеничная отметила, что также желательно проконсультироваться с врачом. Инфекционист добавила, что не важно, какое количество антител в организме, прививаться от ковида можно в любое время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минобрнауки предложило перевести студентов, которые не вакцинированы от ковида или не имеют медотвод, на удаленный режим обучения. Так, в министерстве посоветовали университетам проводить экзамены для привитых и не вакцинированным от ковида студентов раздельно.