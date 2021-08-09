Минобрнауки предложило перевести непривитых студентов на удаленку

Минобрнауки предложило перевести студентов, которые не вакцинированы от ковида или не имеют медотвод, на удаленный режим обучения.

Так, в министерстве посоветовали университетам проводить экзамены для привитых и не вакцинированным от ковида студентов раздельно. Также университетам рекомендовали организовать прививку иностранных студентов за счет учебного заведения. Об этом сообщает ТАСС.

Очный формат лучше организовать для вакцинированных от ковида или переболевших в течение последнего полугода студентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство науки и высшего образования РФ выпустило рекомендации для российских вузов по привитым и не привитым от ковида студентам, в том числе иностранным. С начала пандемии в стране выявлено 6 469 910 случаев коронавируса в 85 регионах.