Минобрнауки предложило перевести непривитых студентов на удаленку

Минобрнауки предложило перевести непривитых студентов на удаленку
Также университетам рекомендовали организовать прививку иностранных студентов за счет учебного заведения. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Минобрнауки предложило перевести студентов, которые не вакцинированы от ковида или не имеют медотвод, на удаленный режим обучения.

Так, в министерстве посоветовали университетам проводить экзамены для привитых и не вакцинированным от ковида студентов раздельно. Также университетам рекомендовали организовать прививку иностранных студентов за счет учебного заведения. Об этом сообщает ТАСС.

Очный формат лучше организовать для вакцинированных от ковида или переболевших в течение последнего полугода студентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство науки и высшего образования РФ выпустило рекомендации для российских вузов по привитым и не привитым от ковида студентам, в том числе иностранным. С начала пандемии в стране выявлено 6 469 910 случаев коронавируса в 85 регионах.

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