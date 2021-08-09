Минобрнауки выпустило рекомендации для вузов по непривитым студентам

Министерство науки и высшего образования РФ выпустило рекомендации для российских вузов по привитым и не привитым от ковида студентам, в том числе иностранным.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Дмитрия Афанасьева, согласно рекомендациям, вузам будет целесообразно ввести раздельное проведение экзаменов для привитых и непривитых студентов, непривитых учащихся перевести на удаленку, а иностранных студентов вакцинировать от коронавирусной инфекции за их счет.

«Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся — иностранных граждан и лиц без гражданства <…> за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности», — говорится в рекомендации.

Исключением станут иностранные студенты, которым еще нет 18 лет или имеющие документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства.

Кроме того, рекомендуется вернуть для привитых студентов очный формат обучения.

С начала пандемии в стране выявлено 6 469 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 165 650 летальных исходов, выздоровел 5 769 981 пациентов.

В России планируют начать прививать мигрантов уже в текущем месяца – такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Он убежден, что препаратов для данных целей достаточно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки сделали прививку более 26 тысяч человек. Количество вакцинированных достигло почти миллиона граждан.