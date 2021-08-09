Российский врач назвал грозящую реанимацией ошибку при лечении ковида

Речь идет об очень сильной иммунной реакции, при которой организм борется не на жизнь, а на смерть. Фото: pixabay

Речь идет об очень сильной иммунной реакции, при которой организм борется не на жизнь, а на смерть. Фото: pixabay

При ковиде не надо самим ставить себе диагноз и стимулировать иммунитет. Ошибку, грозящую реанимацией, назвал врач Кирилл Ювченко.

Хирург считает, что чрезмерное усердие в лечении ковида может спровоцировать опасный цитокиновый шторм. Так, речь идет об очень сильной иммунной реакции, при которой организм борется не на жизнь, а на смерть, говорит врач. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Он обращает внимание на то, что во всем нужно соблюдать умеренность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летальность от COVID-19 в Петербурге составила около 1%. Ученые из Северной столицы рассказали о смертности ковида в Петербурге. В основе их анализа официальная статистика и избыточная смертность. Показатели исследовали ученые из Европейского университета в Северной столице, лаборатории Genetico.