Российский врач назвал грозящую реанимацией ошибку при лечении ковида

Российский врач назвал грозящую реанимацией ошибку при лечении ковида
Речь идет об очень сильной иммунной реакции, при которой организм борется не на жизнь, а на смерть. Фото: pixabay

При ковиде не надо самим ставить себе диагноз и стимулировать иммунитет. Ошибку, грозящую реанимацией, назвал врач Кирилл Ювченко.

Хирург считает, что чрезмерное усердие в лечении ковида может спровоцировать опасный цитокиновый шторм. Так, речь идет об очень сильной иммунной реакции, при которой организм борется не на жизнь, а на смерть, говорит врач. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Он обращает внимание на то, что во всем нужно соблюдать умеренность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летальность от COVID-19 в Петербурге составила около 1%. Ученые из Северной столицы рассказали о смертности ковида в Петербурге. В основе их анализа официальная статистика и избыточная смертность. Показатели исследовали ученые из Европейского университета в Северной столице, лаборатории Genetico.

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