Протекающая станция «Дунайская» покрывается мхом и плесенью

Станция петербургского метро «Дунайская» из-за вечных протечек начала зарастать мхом и плесенью. Горожане пожаловались на это в социальных сетях.

Мох и плесень появились на стенах, полу и лестнице одного из выходов станции «Дунайская».

«А ведь станции всего лишь 2 года. Так сказать становимся ближе к природе», — написал автор публикации.

Как отмечают жители города, вестибюль может стать отличной локацией для съемок фильмов ужасов и составить конкуренцию Боткинской больнице. Фотографии покрывшейся растительностью «Дунайской» появились в группе «Черный список Питер | Санкт-Петербург».

Пользователи в комментариях поддержали недовольство и заявили, что нужно привлечь к ответственности строителей, которые некачественно выполнили свою работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро.