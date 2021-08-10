Протекающая станция «Дунайская» покрывается мхом и плесенью

Протекающая станция &#171;Дунайская&#187; покрывается мхом и плесенью
"Дунайская" заросла мхом и плесенью. Фото: скриншот "Черный список Питер | Санкт-Петербург"

Станция петербургского метро «Дунайская» из-за вечных протечек начала зарастать мхом и плесенью. Горожане пожаловались на это в социальных сетях.

Мох и плесень появились на стенах, полу и лестнице одного из выходов станции «Дунайская».

«А ведь станции всего лишь 2 года. Так сказать становимся ближе к природе», — написал автор публикации.

«Дунайская» заросла мхом и плесенью. Фото: скриншот «Черный список Питер | Санкт-Петербург»

Как отмечают жители города, вестибюль может стать отличной локацией для съемок фильмов ужасов и составить конкуренцию Боткинской больнице. Фотографии покрывшейся растительностью «Дунайской» появились в группе «Черный список Питер | Санкт-Петербург».

Пользователи в комментариях поддержали недовольство и заявили, что нужно привлечь к ответственности строителей, которые некачественно выполнили свою работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро.

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