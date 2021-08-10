В Ленобласти еще 232 человека заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 232 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 58 449 случаев ковида. При этом выздоровели 48 018 пациентов, в том числе 88 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 17 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2250.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на первом месте — 1811 случаев. Второй стала Москва — 1639 случаев. На третьем месте Московская область — 1309.

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