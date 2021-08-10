Врач назвал людей, подверженных постковидному синдрому

Врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, рассказал, у кого из переболевших коронавирусом развивается постковидный синдром.

По его словам, такой синдром появляется далеко не у всех переболевших, однако он может проявиться у пациентов, переболевших в легкой или бессимптомной форме.

Специалист заявил в беседе с РИА Новости, что постковидный синдром длится в среднем 4-4,5 месяца с момента первых симптомов. При этом в большинстве случаев страдают уже затронутые ковидом органы и системы. Как правило, синдром проявляется в виде нарушения функции легких, включая одышку и невосстанавливающееся насыщение кислородом.

Также у пациентов могут быть астеновегетативный синдром, нервное расстройство и снижение концентрации внимания. У некоторых переболевших наблюдается поражение сосудов и сердца. Зафиксированы и случаи, когда пациенты сталкиваются нарушениями функции печени и поджелудочной железы.

Как подчеркивает Поздняков, в первую очередь на развитие постковидного синдрома влияет иммунитет. Если он слабый, то вирус пребывает в организме более продолжительное время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский врач назвал грозящую реанимацией ошибку при лечении ковида.