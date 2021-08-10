Врач назвал людей, подверженных постковидному синдрому

Врач назвал людей, подверженных постковидному синдрому
В первую очередь на развитие постковидного синдрома влияет иммунитет. Фото: unsplash

Врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, рассказал, у кого из переболевших коронавирусом развивается постковидный синдром.

По его словам, такой синдром появляется далеко не у всех переболевших, однако он может проявиться у пациентов, переболевших в легкой или бессимптомной форме.

Специалист заявил в беседе с РИА Новости, что постковидный синдром длится в среднем 4-4,5 месяца с момента первых симптомов. При этом в большинстве случаев страдают уже затронутые ковидом органы и системы. Как правило, синдром проявляется в виде нарушения функции легких, включая одышку и невосстанавливающееся насыщение кислородом.

Также у пациентов могут быть астеновегетативный синдром, нервное расстройство и снижение концентрации внимания. У некоторых переболевших наблюдается поражение сосудов и сердца. Зафиксированы и случаи, когда пациенты сталкиваются нарушениями функции печени и поджелудочной железы.

Как подчеркивает Поздняков, в первую очередь на развитие постковидного синдрома влияет иммунитет. Если он слабый, то вирус пребывает в организме более продолжительное время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский врач назвал грозящую реанимацией ошибку при лечении ковида.

врач заражение коронавирусом постковидный синдром симптомы постковидного синдрома


 

Новости партнеров
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач назвал людей, подверженных постковидному синдрому
Диетолог рассказала, чем вредна зеленая часть арбуза
Россиянам назвали главный способ борьбы с бессонницей
В Роскачестве рассказали, как правильно «реанимировать» компьютер
Площадь пожара в доме Дворжака достигла 210 квадратных метров
В мире коронавирусом заболело 203,3 млн человек
Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
Протекающая станция «Дунайская» покрывается мхом и плесенью