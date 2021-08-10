В Петербурге во вторник будет плюс 24 градуса и без осадков

В Петербурге во вторник будет плюс 24 градуса и без осадков
В Петербурге ожидается теплая погода. Фото: pexels

Погода во вторник в Петербурге будет теплой и сухой. Температура воздуха сегодня порадует — она будет выше нормы.

Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса. За погоду в Северной столице будет отвечать гребень антициклона. Он нагонит в город больше облаков, но осадков сегодня ждать не стоит. А вот в соседнем регионе — Ленобласти — небольшие дожди могут пройти.

Будет тепло. Воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, в области термометры покажут от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ветер подует с западных направлений, он разгонится до 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление не изменится и будет выше нормы.

Осадков в городе на Неве не ожидается и в среду, зато уже в четверг и пятницу они возможны местами. В среду будет до плюс 25 градусов, а в следующие дни — до плюс 22.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в августе.

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