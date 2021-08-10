Людям с ожирением вакцина от коронавируса может не помочь

Людям с ожирением вакцина от коронавируса может не помочь
Людям с лишним весом диетолог посоветовал сдавать анализы на антитела после вакцинации. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Страдающие лишним весом люди могут столкнуться с тем, что у них будет хуже вырабатываться иммунитет после вакцинации от коронавируса.

Об этом главный диетолог Петербурга Владимир Доценко рассказал в беседе с «Невскими новостями».

Как объяснил врач, формирование иммунитета к ковиду зависит от количества метаболических нарушений. Чем их больше, тем труднее он будет вырабатываться.

При этом без иммунитета после прививки могут остаться и люди с дефицитом веса. Чтобы вакцинация принесла свои плоды, у человека должна быть нормальная жировая прослойка, но не избыточная.

Людям с лишним весом диетолог посоветовал сдавать анализы на антитела после вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал людей, подверженных постковидному синдрому. Как правило, синдром проявляется в виде нарушения функции легких.

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