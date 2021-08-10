«Подгнило что-то в датском королевстве»: как сын Елизаветы II Эндрю отбивается от обвинений в изнасиловании

«Подгнило что-то в датском королевстве»: как сын Елизаветы II Эндрю отбивается от обвинений в изнасиловании
Принц Эндрю. Фото: Википедия

Королевская семья Великобритании вновь вынуждена пережить удар, нанесенный по чести и достоинству. Беда все ближе и ближе подбирается к самой королеве Елизавете II. На этот раз в центре скандала – ее родной сын Эндрю. Обвинения более чем серьезные – изнасилование и, возможно, не одно.

Речь идет о принце Эндрю, герцоге Йоркском. Это второй сын и третий ребенок Елизаветы II. В этом году он отметил 61-летие. В списке наследников он расположился довольно далеко – аж на девятом месте.

Дело против принца Эндрю будет рассмотрено судом Нью-Йорка. Иск подала Вирджиния Джуффре. Она стала одной из жертв миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Вирджиния заявила, что принц британской королевы насиловал ее, когда ей был 17 лет.

При этом утверждается, что сам Эпштейн, который в 2019-м году погиб в американской тюрьме, несколько раз требовал, чтобы та вступила в половую связь с принцем. Самого миллиардера обвиняют в сексуальной эксплуатации десятков девушек.

Теперь Вирджиния требует компенсацию. Она заявляет, что принц не только насиловал, но и бил ее.

Отметим, что эти обвинения звучат не в первый раз. По версии герцога Йоркского он никогда не встречался с ней. В 2019-м году из-за скандала такого масштаба ему пришлось сложить с себя обязанности члена королевской семьи.

Сама возможная жертва тянула с иском, хотя срок давности по этому делу и подходил к концу. Странен и выбор места подачи иска – юрисдикция суда Нью-Йорка не распространяется на Великобританию.

Все эти факты могут говорить о том, что единственного, чего хочет Джуффре, – привлечь к себе внимание.

Принц Эндрю до 1996-го года состоял в браке с Сарой Фергюсон. Этот союз принес королеве Елизавете II двух внучек – Беатрису и Евгению.

Королевская семья Великобритании не может вылезти из скандалов. Раз за разом проблем Букингемскому дворцу подкидывают принц Гарри и Меган Маркл, которые сейчас живут в США.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, чего вы могли еще не знать о жизни Елизаветы II.

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