Что мы не знали о жизни королевы Елизаветы II

Королева Великобритании королева Елизавета II все время находится под пристальным вниманием и объективами камер. О ней снимают фильмы, пишут книги и статьи. Казалось, о ее жизни знают все, но все-таки остались еще детали, которые смогут вас удивить.

Конечно, все знают, что правит Елизавета дольше всех монархов, может разъезжать на самых дорогих машинах, носить украшения, которые стоят миллиарды. Есть и необычные факты.

В Букингемском дворце, где живет королева, 775 комнат и 78 ванных. Разумеется, побывать на экскурсии можно не в любой из них. Еще больше Виндзорский замок, принадлежащий королям около тысячи лет.

У королевы огромная коллекция украшений. Среди них есть знаменитая бирманская рубиновая тиара, которую украшают рубины. У Елизаветы II – 2 тысячи бриллиантов. Их чистят смесью джина и воды.

Суверен много путешествует, но никогда не составляет свой график. Летает она без паспорта и виз, ведь все паспорта выдаются от ее имени, а кто выдаст его самой королеве?

Несмотря на то, что одежды у королевы много, некоторым вещам она отдает особенное предпочтение. Ее любимые сумки – Launer. Именно с помощью сумок она передавает сигналы помощникам. Аудиенция оканчивается, как только она перевешивает сумку с левой руки на правую.

Очевидно, что у королевы личные повара. Шеф утверждает, что у него «не фантастическая зарплата». Елизавета очень любит шоколад.

Шоколад не единственная слабость королевы. Вы знали, что на ставках она заработала почти восемь миллионов фунтов? Елизавета обожает лошадей.

Время от времени слугам королевы приходится выполнять необычные поручения. Например, оформлять огромную коллекцию марок или следить за лебедями в Темзе.

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