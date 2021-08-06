Меган Маркл случайно показала лицо новорожденной Лилибет

Меган Маркл случайно показала лицо новорожденной Лилибет
Маркл случайно показала лицо ребенка. Фото: скриншот archewell.com

На рабочем столе Маркл стоит фотография малышки.

Меган Маркл недавно отметила свое 40-летие. В честь актрисы устроили вечеринку в Монтесито – на нее пришли 65 гостей. Также Маркл решила порадовать поклонников и принять участие в прямом эфире с Мелиссой Маккарти. С ведущей актриса обсудила свой новый проект, в рамках которого будет оказана помощь женщинам, приступающих к работе после пандемии. Это первые съемки Маркл после рождения дочери Лилибет. С роликом можно ознакомиться на сайте Сассекских — Аrchewell.com.

«Я надеюсь, что этот проект вдохновит бесчисленное количество женщин уделять 40 минут своего времени служению другим, чтобы обрести уверенность в себе»,

— сказала Маркл.

В какой-то момент камера показывает рабочий стол актрисы, на котором стоят фотографии в рамках. Среди них в том числе изображение малышки Лилибет и ее папы – принца Гарри.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, есть ли у дочери принца Гарри и Меган Маркл шанс занять место Елизаветы II.

лилилбет меган маркл ребенок


 

Новости партнеров
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Меган Маркл случайно показала лицо новорожденной Лилибет
В Петербурге дольщики ЖК «Парнас» получили долгожданные квартиры
Врач заявил, что из-за арбузов и дынь бывает рак
На Богатырском в аварии пострадала женщина
Жителям Ленобласти обещают теплую погоду, но с грозой
В деревне Старая эвакуировали жильцов дома из-за пожара
Под Выборгом в аварии пострадал водитель «Форда»
Ученые рассказали о неочевидной опасности моркови