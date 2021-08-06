Меган Маркл случайно показала лицо новорожденной Лилибет

На рабочем столе Маркл стоит фотография малышки.

Меган Маркл недавно отметила свое 40-летие. В честь актрисы устроили вечеринку в Монтесито – на нее пришли 65 гостей. Также Маркл решила порадовать поклонников и принять участие в прямом эфире с Мелиссой Маккарти. С ведущей актриса обсудила свой новый проект, в рамках которого будет оказана помощь женщинам, приступающих к работе после пандемии. Это первые съемки Маркл после рождения дочери Лилибет. С роликом можно ознакомиться на сайте Сассекских — Аrchewell.com.

«Я надеюсь, что этот проект вдохновит бесчисленное количество женщин уделять 40 минут своего времени служению другим, чтобы обрести уверенность в себе»,

— сказала Маркл.

В какой-то момент камера показывает рабочий стол актрисы, на котором стоят фотографии в рамках. Среди них в том числе изображение малышки Лилибет и ее папы – принца Гарри.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, есть ли у дочери принца Гарри и Меган Маркл шанс занять место Елизаветы II.