Есть ли у дочери принца Гарри и Меган Маркл шанс занять место Елизаветы II

Несмотря на то, что принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл отказался и привилегий члена королевской семьи, он продолжает претендовать на престол Великобритании. Правом престолонаследия должны обладать и его дети. Правда, Букингемский дворец, в адрес которого герцогами Сассекскими было сказано много нелицеприятных вещей в последнее время, хранил молчание, не обновляя список наследников. Казалось, супруги так разозлили двор, что их второму новорожденному ребенку отказали в традиционной привилегии.

Наследница или изгой?

Вопрос о том, а вошла ли Лилибет Маунтбеттен-Виндзор в список наследников британской короны, уже давно беспокоит общественность. В июле прошло уже два месяца с ее рождения, а новостей об обновленном списке наследников все не было. Все это время в разделе о правопреемстве на royal.uk в настоящее время никак не отражен факт рождения малышки.

При этом на сайте были указаны имена двух других королевских младенцев, которые родились в этом году — сын принцессы Евгении и сын Зары Тиндалл.

Смущал и факт того, что имя первенца Гарри и Меган добавили в список всего спустя 15 дней после его рождения в 2019-м году.

Впрочем, с тех пор утекло немало воды. Герцоги успели покинуть Великобританию, отказались от обязанностей членов королевской семьи, переехали в США, дали несколько скандальных интервью о жизни во дворце.

Именно напряженными отношениями между Сассексами и Букингемским дворцом многие и объяснили тот факт, что Лилибет официально не была названа наследницей.

Другое предположение — длительная задержка связна с предстоящими крестинами правнучки королевы Елизаветы II. Официально так и не сообщалось, где будет проходить церемония. По некоторым данным, Гарри мечтает о том, что Лилибет будет крещена в Виндзорском замке.

Сомнений больше нет

Стоило таблоидам обратить внимание на задержку, как дворец зашевелился. В результате два месяца спустя имя девочки наконец появилось в заветном списке на сайте Букингемского дворца.

Теперь Лилибет — восьмая претендентка на трон. Она следует за своим двухлетним братом Арчи и отцом Гарри. Первые в списке — сын королевы, принц Чарльз, принц Уильям и его трое детей.

Споры из-за имени дочери Гарри и Меган

После того, как стало известно имя новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл, могло показаться, что ссорам герцогов и дворца положен конец. Девочка получила имя Лилибет «Лили» Дианы Маунтбеттен-Виндзор. Диана — в честь погибшей матери Гарри и принца Уильяма. А вот Лилибет — в честь самой королевы. Это ее семейное прозвище.

Многие приняли решении герцогов за оливковую ветвь. Однако, нашлось несколько королевских биографов и экспертов, которые высказали противоположное мнение.

Так, Анджела Левин посчитала, что назвать дочь Лилибет — грубо по отношению к Ее Величеству. Биограф пояснила: это очень личное прозвище, которым ее называл покойный муж. Таким образом к матери никогда не обращался даже принц Чарльз. В детстве Елизавету Лилибет также называл ее отец, король Георг VI.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что принц Гарри и Меган Маркл получили награду из-за отказа заводить третьего ребенка.