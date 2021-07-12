Принц Гарри и Меган Маркл получили награду из-за отказа заводить третьего ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл получили награду из-за отказа заводить третьего ребенка
Принц Гари и Меган Маркл сделали семейный снимок. Фото: скриншот Instagram

Маленькие семьи позволяют уменьшить негативное влияние на Землю.

Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что не планируют больше заводить детей. В связи с отказом от третьего ребенка их наградила благотворительная организация Population Matters. Об этом сообщает Sky News.

Супруги получили награду в размере 500 фунтов. В организации пояснили, что маленькие семьи уменьшают влияние человечества на Землю и «дают больше шансов нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете».

Также отмечается, что принц Гарри и Меган Маркл могут распорядиться средствами на свое усмотрение – например, потратить их на благотворительность. Напоминаем, что пара поженилась в 2018 году. Сейчас они воспитывают двух детей – сына Арчи и дочь Лилибет Диану.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл в ближайшее время планируют показать обществу свою дочь.

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