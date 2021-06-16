Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшее время планируют показать обществу свою дочь

Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшее время планируют показать обществу свою дочь
Принц Гари и Меган Маркл сделали семейный снимок. Фото: скриншот Instagram

Фотографии будут опубликованы в прессе.

Принц Гарри и Меган Маркл недавно во второй раз стали родителями. У них родилась дочка, которую назвали Лилибет-Диана в честь прабабушки-королевы и бабушки-принцессы. Пока что малышку видели только сами родители и королева Елизавета. С ней Маркл связалась после родов по видеосвязи.

Остальные же не знают, как именно выглядит ребенок. Daily Express пишет, что Гарри и Меган планируют показать малышку в ближайшее время. Ее фотографии опубликуют в прессе в преддверии благотворительной акции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как принц Гарри и Меган Маркл могли обидеть Елизавету II и при чем здесь их новорожденная дочь.

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