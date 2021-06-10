Как принц Гарри и Меган Маркл могли обидеть Елизавету II и при чем здесь их новорожденная дочь

Герцоги Сассекские совсем недавно раскрыли имя своей новорожденной дочери. Девочка получила имя Лилибет «Лили» Дианы Маунтбеттен-Виндзор. Одни подсчитали такое решение принца Гарри и Меган Маркл шагом навстречу королевской семье. Нашлись, однако, и те, кто увидел в этом проявление неуважения к королеве Елизавете II. Рассказываем, почему могли обидеть королеву.

Герцоги уже объяснили значение имени своей дочери. Как и предполагали букмекеры, одно из имен девочки, Диана, — в честь «любимой и покойной бабушки». Лилибет – это семейное прозвище самой королевы Елизаветы II.

Королевский биограф Анджела Левин, рассмотрела в выборе имени проявление неуважения к королеве.

«Я не думаю, что это хорошая идея. Это довольно грубо по отношению к Ее Величеству. Это было очень личное прозвище, которым называл ее покойный муж. Принцу Чарльзу и голову бы не пришло называть свою мать Лилибет», — такое мнение высказала биограф.

Значение имени Лилибет

Анджела Левин также подчеркнула: для Елизаветы II имя Лилибет было особенным. Биограф также высказала предположение о том, что решение назвать новорожденную стало «довольно унизительным» для королевы.

Отметим, что имя Лилибет происходит от имени Элизабет. Его значение – «Бог – моя клятва». Елизавету II Лилибет называл ее покойный отец Георг VI. Многие знают его знаменитую фразу: «Лилибет – моя гордость. Маргарет (младшая дочь – ред.) – моя радость».

Известно также, что прозвище Лилибет Елизавета получила еще в детстве, поскольку не могла правильно выговорить собственное имя. Дед, Георг V, ласково называл ее «Лилибет», подражая ее попыткам сказать «Элизабет».

Особая связь с принцессой Шарлоттой

На самом деле дань уважения к королеве и покойной принцессе Диане отдали и герцоги Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Полное имя их дочери, принцессы Шарлотты, звучит как Шарлотта Элизабет Диана Маунтбеттен-Виндзор. При этом первое имя «Шарлотта» — отсылает к мужскому имени «Чарльз», а в этом случае – к отцу Уильяма, принцу Чарльзу.

Судебный спор вокруг имени Лилибет

Не успела малышка появиться на свет, как стала участницей судебного разбирательства. Герцоги предъявили иск к BBC. Дело в том, что телеканал сообщил о том, что пара якобы никогда не консультировалась с королевой относительно имени их дочери и назвала семейным прозвищем Елизаветы малышку «без спроса».

После выхода в эфир новости адвокаты Меган и Гарри направили ВВС письмо, в котором называют информацию ложной. Пресс-секретарь супругов при этом заявил о том, что принц Гарри общался с семьей до публичного объявления. Его бабушка была первом членом семьи, которому он позвонил.

«Во время этого разговора он рассказал ей о своем желании назвать свою дочь Лилибет в ее честь. Если бы она не поддержала это решение, они бы не использовали это имя», — говорится в заявлении.

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