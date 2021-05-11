Почему новая встреча принцев Уильяма и Гарри может разочаровать тех, кто ждет воссоединения семьи

Почему новая встреча принцев Уильяма и Гарри может разочаровать тех, кто ждет воссоединения семьи
Принцы Уильям и Гарри. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

Принцы Уильям и Гарри всегда стремились сохранить наследие своей матери. Ожидается, что братья, между которыми успела образоваться пропасть, встретятся в июле этого года, на открытии памятника принцессы Дианы. Поклонники надеются, что память о родительнице растопит лед между братьями. Однако, все идет к тому, что долгожданного воссоединения не произойдет.

Статую своей матери братья заказали еще в 2017-м году. Так они надеялись заставить общественность оценить влияние принцессы Дианы на жизни людей. Памятник создал художник Ян Ранк-Бродли. Торжественное открытие состоится в июле этого года в честь 60-летия Дианы. Статую установят в саду Кенсингтонского дворца. Она будет находиться там в окружении белых роз, лилий, тюльпанов и маргариток.

Люди называли принцессу Диану «Леди Ди». Фото: Wikipedia

Оба брата, как ожидается, будут присутствовать на церемонии. Однако их напряженные отношения могут бросить тень на этот день. Многие говорят о том, что братья находятся в ссоре с тех пор, как Гарри принял решение покинуть королевскую семью. Все осложнилось после интервью, которое Гарри и Меган Маркл дали Опре Уинфи. В ходе него супруги сделали несколько заявлений, которые не могли не потрясти членов королевской семьи.

Отдельные речи

Принцы Уильям и Гарри. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

Многие ждали, что любовь к матери объединит братьев. Но отношения между ними накалились настолько, что каждый настаивает на том, чтобы произнести на церемонии отдельную речь.

Принцы Уильям и Гарри. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

«Вы могли бы решить, что они составят совместное заявление, но так не будет. Каждый настоял на том, чтобы подготовить свою собственную речь. Они не выступят единым фронтом», — уже сообщил источник издания The Sun.

Пока неясно, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл, которая не видела королевскую семью с тех пор, как покинула Великобританию. Ее не было на похоронах принца Филиппа. Воздержаться от перелетов ей рекомендовал врач – Меган ждет второго ребенка.

Далеки от примирения

Принцы Уильям и Гарри. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

Друг семьи и журналист ITV News Том Брэдби говорит, что Уильям и Гарри далеки от примирения. По его словам, их конфликт развивался в течение последних 18 месяцев. Вражда началась с тех пор, как Гарри и Меган Маркл объявили о планах покинуть посты старших членов королевской семьи в январе 2020-го года. Сейчас супруги живут в Калифорнии, а Уильям с Кейт Миддлтон продолжает выполнять свои королевские обязанности.

Принцы Уильям и Гарри. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

После ухода из семьи Гарри и Меган несколько месяцев публично критиковали королевскую семью. Апогеем стало откровенное интервью с Опрой Уинфри, во время которого Гарри заявил, что его брат находится в ловушке.

«Раньше все было довольно просто, потому что они не ссорились, а жизнь была простой, — сказал Брэдби. — А потом это просто медленно переросло во что-то трудное, они начали высказываться на публике».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как принц Гарри подвел Меган Маркл.

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