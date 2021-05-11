Почему новая встреча принцев Уильяма и Гарри может разочаровать тех, кто ждет воссоединения семьи

Принцы Уильям и Гарри всегда стремились сохранить наследие своей матери. Ожидается, что братья, между которыми успела образоваться пропасть, встретятся в июле этого года, на открытии памятника принцессы Дианы. Поклонники надеются, что память о родительнице растопит лед между братьями. Однако, все идет к тому, что долгожданного воссоединения не произойдет.

Статую своей матери братья заказали еще в 2017-м году. Так они надеялись заставить общественность оценить влияние принцессы Дианы на жизни людей. Памятник создал художник Ян Ранк-Бродли. Торжественное открытие состоится в июле этого года в честь 60-летия Дианы. Статую установят в саду Кенсингтонского дворца. Она будет находиться там в окружении белых роз, лилий, тюльпанов и маргариток.

Оба брата, как ожидается, будут присутствовать на церемонии. Однако их напряженные отношения могут бросить тень на этот день. Многие говорят о том, что братья находятся в ссоре с тех пор, как Гарри принял решение покинуть королевскую семью. Все осложнилось после интервью, которое Гарри и Меган Маркл дали Опре Уинфи. В ходе него супруги сделали несколько заявлений, которые не могли не потрясти членов королевской семьи.

Отдельные речи

Многие ждали, что любовь к матери объединит братьев. Но отношения между ними накалились настолько, что каждый настаивает на том, чтобы произнести на церемонии отдельную речь.

«Вы могли бы решить, что они составят совместное заявление, но так не будет. Каждый настоял на том, чтобы подготовить свою собственную речь. Они не выступят единым фронтом», — уже сообщил источник издания The Sun.

Пока неясно, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл, которая не видела королевскую семью с тех пор, как покинула Великобританию. Ее не было на похоронах принца Филиппа. Воздержаться от перелетов ей рекомендовал врач – Меган ждет второго ребенка.

Далеки от примирения

Друг семьи и журналист ITV News Том Брэдби говорит, что Уильям и Гарри далеки от примирения. По его словам, их конфликт развивался в течение последних 18 месяцев. Вражда началась с тех пор, как Гарри и Меган Маркл объявили о планах покинуть посты старших членов королевской семьи в январе 2020-го года. Сейчас супруги живут в Калифорнии, а Уильям с Кейт Миддлтон продолжает выполнять свои королевские обязанности.

После ухода из семьи Гарри и Меган несколько месяцев публично критиковали королевскую семью. Апогеем стало откровенное интервью с Опрой Уинфри, во время которого Гарри заявил, что его брат находится в ловушке.

«Раньше все было довольно просто, потому что они не ссорились, а жизнь была простой, — сказал Брэдби. — А потом это просто медленно переросло во что-то трудное, они начали высказываться на публике».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как принц Гарри подвел Меган Маркл.