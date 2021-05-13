Принц Гарри удивил новыми откровениями о жизни в королевской семье

Не успел королевская семья Великобритании и публика отойти от заявлений принца Гарри и Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри, как герцог сделал новые. Жизнь в зоопарке – такое сравнение он подобрал для своего прошлого.

Долгие последствия

Принц Гарри до сих пор страдает от последствий своего откровенного интервью с Опрой Уинфри. Он и его супруга Меган Маркл не поскупились на громкие заявления. Они сообщили, что членов королевской семьи озаботил цвет кожи их сына Арчи. Меган поделилась, что ей отказали в помощи психолога, когда она хотела уйти из жизни.

Гарри, в свою очередь, признался, что чувствовал себя, как в ловушке, отметив, что в ней до сих пор находятся его брат и отец. Он также заметил, что Чарльз был так зол, когда он и Меган покинули семью, что перестал отвечать на его телефонные звонки.

После таких заявлений и без того непростые отношения в семье только осложнились. Родственников не смогла объединить даже смерть 99-летнего принца Филиппа, супруги Елизаветы II. Приехавший впервые за долгое время в Британию принц Гарри наткнулся на отказ отца и брата вести разговоры наедине. Те заявили, что больше ему не доверяют.

Интервью осудили и многие британцы.

Несмотря на это, Гарри продолжил комментировать свою жизнь в королевской семье.

Жизнь в зоопарке

Еще раз о королевской жизни он решил рассказать в интервью в подкасте Дэкса Шепарда. Как отметил принц Гарри, жить в королевской семье – все равно, что находиться под микроскопом. Он также сравнил такую жизнь с зоопарком.

«Ты стоишь на одной стороне, а они на другой и смотрят на тебя»- признался Гарри.

Говоря о свое жизни, он вспомнил и фильм с Джимом Керри «Шоу Трумэна». Фильм рассказывает о человеке, чья жизнь была социальным экспериментом, за которым следили камеры с самого его рождения.

Как и за героем фильма, за принцем Гарри также с рождения следили камеры. Ни для кого не секрет, что у него всегда были непростые отношения со СМИ и он не скрывал свою неприязнь к прессе. Сначала таблоиды активно интересовались образом жизни, который он вел, пытаясь выставить его любителем вечеринок. Это отношение только ухудшилось после гибели его матери, принцессы Дианы, которая попала в автокатастрофу, уходя от преследования папарацци.

В своем интервью Гарри отметил: британские СМИ чувствуют, что владеют человеком.

«Буквально — как полноправное владение. Затем они заставляют читателей думать также», — заметил он.

Решение, которое было принято давно

Еще одним откровением принца Гарри стало признание: он много лет назад решил, что хочет покинуть королевскую семью.

«Это ведь работа, верно? Улыбайся и терпи. Продолжай. Мне было чуть больше 20 лет, и я думал, что не хочу этой работы, не хочу быть здесь. Я не хочу этого делать. Посмотри, что она сделала с моей мамой. Как я смогу остепениться, обзавестись женой и семьей, если знаю, что это случится снова?», — откровенно высказался Гарри.

Принц пояснил, что прошел курс терапии, она позволила ему осознать необходимость создавать новую жизнь, для себя самого.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, почему новая встреча принцев Уильяма и Гарри может разочаровать тех, кто ждет воссоединения семьи.