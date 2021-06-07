Растопит ли новорожденная дочь Меган Маркл и принца Гарри лед в отношениях с королевской семьей

На днях стало известно о пополнении в семье принца Гарри и Меган Маркл. Это первый малыш королевской семьи, который появился на свет не в Великобритании, а в Калифорнии. Поклонники супружеской пары уже начали надеяться на то, что появившаяся родившаяся внучка Елизаветы II сможет растопить лед в отношениях герцогов с другими членами семьи.

Что известно о малышке

Напомним, что о своей беременности Меган Маркл сообщила в марте этого года в интервью Опре Уинфри – в эфире она появилась уже с округлившимся животом. За несколько месяцев этого она призналась, что в прошлом году пережила выкидыш.

Девочка появилась на свет 4 июня, в 11:40, об этом в только в воскресенье сообщил представитель герцогов.

Свою новорожденную дочь герцоги, как и предсказывали букмекеры, назвали Лилибет «Лили» Диану Маунтбеттен-Виндзор. Девочку назвали в честь прабабушки, королевы Елизаветы II. Ее семейное прозвище – Лилибет. Второе имя, Диана, — в честь бабушки, покойной принцессы Дианы, матери Гарри.

Известно, что при рождении девочка весила 7 фунтов 11 унций. И мама, и ребенок здоровы и находятся дома.

Это уже второй ребенок для пары. Меган Маркл и принц Гарри воспитывают также двухлетнего сына Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора.

Никакого титула дочь супругов, как и их сын Арчи, не получит. Причина – не в побеге пары за океан. Соответствующий закон был принят еще в 1917-м году. Король Великобритании Георг V распорядился, чтобы только внуки действующего монарха могли носить титул принца или принцессы. Кстати для детей принца Уильяма было сделано исключение.

Добавим, что еще в интервью Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что она с супругом больше не планирует заводить детей.

Шаг навстречу королевской семье

Букингемский дворец отреагировал на сообщение о пополнении семейства не сразу. В социальных сетях после официального объявления повисла зловещая тишина.

«Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и прибывают в восторге от этой новости», — сообщил пресс-секретарь Букингемского дворца. Около 14 часов назад в социальных сетях дворца также появилось официальное поздравление.

Утверждается также, что Елизавета II лично отправила паре сердечные и теплые пожелания. Официальных заявлений о реакции королевы на имя малышки, не было. Отметим, что Лилибет в узком семейном кругу королеву любил называть ее покойный супруг, принц Филипп, которого не стало всего два месяца назад. Имя новорожденной можно считать не только данью уважения самой королеве, но и данью памяти о дедушке, который так и не успел познакомиться с внучкой.

Такой жест Меган и Гарри, вероятно, заставит несколько потеплеть двор. После ряда скандальных заявлений герцогов отношения между ними и королевской семьей остаются напряженными.

Лед, кажется, уже тронулся. Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили не ограничиваться официальным поздравлением, а решили выразить свои пожелания более личным способом. В их Instagram появилась фотография беременной Меган Маркл.

«Мы в восторге от счастливой новости о появлении на свет малышки Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи», — без официоза написали герцоги.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какими откровениями о жизни в королевской семье удивил принц Гарри.