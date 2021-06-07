Растопит ли новорожденная дочь Меган Маркл и принца Гарри лед в отношениях с королевской семьей

Растопит ли новорожденная дочь Меган Маркл и принца Гарри лед в отношениях с королевской семьей
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.instagram.com/meghanmarkle_official

На днях стало известно о пополнении в семье принца Гарри и Меган Маркл. Это первый малыш королевской семьи, который появился на свет не в Великобритании, а в Калифорнии. Поклонники супружеской пары уже начали надеяться на то, что появившаяся родившаяся внучка Елизаветы II сможет растопить лед в отношениях герцогов с другими членами семьи.

Что известно о малышке

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.instagram.com/meghanmarkle_official

Напомним, что о своей беременности Меган Маркл сообщила в марте этого года в интервью Опре Уинфри – в эфире она появилась уже с округлившимся животом. За несколько месяцев этого она призналась, что в прошлом году пережила выкидыш.

Девочка появилась на свет 4 июня, в 11:40, об этом в только в воскресенье сообщил представитель герцогов.

Свою новорожденную дочь герцоги, как и предсказывали букмекеры, назвали Лилибет «Лили» Диану Маунтбеттен-Виндзор. Девочку назвали в честь прабабушки, королевы Елизаветы II. Ее семейное прозвище – Лилибет. Второе имя, Диана, — в честь бабушки, покойной принцессы Дианы, матери Гарри.

Известно, что при рождении девочка весила 7 фунтов 11 унций. И мама, и ребенок здоровы и находятся дома.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.instagram.com/meghanmarkle_official

Это уже второй ребенок для пары. Меган Маркл и принц Гарри воспитывают также двухлетнего сына Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора.

Никакого титула дочь супругов, как и их сын Арчи, не получит. Причина – не в побеге пары за океан. Соответствующий закон был принят еще в 1917-м году. Король Великобритании Георг V распорядился, чтобы только внуки действующего монарха могли носить титул принца или принцессы. Кстати для детей принца Уильяма было сделано исключение.

Добавим, что еще в интервью Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что она с супругом больше не планирует заводить детей.

Шаг навстречу королевской семье

Букингемский дворец отреагировал на сообщение о пополнении семейства не сразу. В социальных сетях после официального объявления повисла зловещая тишина.

«Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и прибывают в восторге от этой новости», — сообщил пресс-секретарь Букингемского дворца. Около 14 часов назад в социальных сетях дворца также появилось официальное поздравление.

Поздравление Букингемского дворца. Фото: www.instagram.com/theroyalfamily

Утверждается также, что Елизавета II лично отправила паре сердечные и теплые пожелания. Официальных заявлений о реакции королевы на имя малышки, не было. Отметим, что Лилибет в узком семейном кругу королеву любил называть ее покойный супруг, принц Филипп, которого не стало всего два месяца назад. Имя новорожденной можно считать не только данью уважения самой королеве, но и данью памяти о дедушке, который так и не успел познакомиться с внучкой.

Такой жест Меган и Гарри, вероятно, заставит несколько потеплеть двор. После ряда скандальных заявлений герцогов отношения между ними и королевской семьей остаются напряженными.

Поздравление принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Фото: www.instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Лед, кажется, уже тронулся. Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили не ограничиваться официальным поздравлением, а решили выразить свои пожелания более личным способом. В их Instagram появилась фотография беременной Меган Маркл.

«Мы в восторге от счастливой новости о появлении на свет малышки Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи», — без официоза написали герцоги.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какими откровениями о жизни в королевской семье удивил принц Гарри.

великобритания елизавета II королевская семья меган маркл принц гарри


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Мерседес» и Porsche, 333 пакетика с порошком и больше 2 кг ...
Смольный: 2,7 тыс. частных домов планируют газифицировать до 2023 года
Передвижные комплексы в Петербурге за месяц сняли 100 тыс. нарушений ПДД
Плохая погода или равнодушие чиновников: почему в Петербурге разрушаются ...
В Петербурге арест машины вынудил петербуржца погасить алиментную задолженность
Почти 16 тысяч петербургских выпускников сдают сегодня ЕГЭ по математике ...
Пожары, наезды на детей и пенсионеров, заторы на дорогах: нашествие ...
В Китае оценили слова Путина о главной проблеме империй