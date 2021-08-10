На балконе Малой Монетной скульптура Ленина указывает горожанам путь

В Петербурге в Петроградском районе города на балконе одного из домов расположилась скульптура Владимира Ильича Ленина. Вождь стоит в известной всему миру позе и будто бы указывает горожанам верный путь.
О том, что скульптура находится на балконе второго этажа на Малой Монетной, 3Б, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Жители Петербурга и гости города с интересом рассматривают фигуру вождя и делают памятные фотографии.
Оказывается, ранее на этом же самом балконе можно было заметить скелет динозавра высотой 7 метров. Он подглядывал за петербуржцами через забор.
Выяснилось, что в этом доме находится мастерская. Здесь создают скульптуры и фигуры для одного парка развлечений.
А потому как работы внушительных размеров, то некоторые из них приходится выносить на улицу. Среди таких оказалась и скульптура Владимира Ленина.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вандал разукрасил памятник Ленину на Большом проспекте В.О.