Вандал разукрасил памятник Ленину на Большом проспекте В.О.

Вандал разукрасил памятник Ленину на Большом проспекте В.О.
Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Фото: Google.Maps

В Петербурге в Василеостровском районе города был задержан мужчина, которого подозревают в нанесении надписи на постамент памятника В.И. Ленину.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

31 июля, днем, в правоохранительные органы обратилась 28-летняя гражданка. Она является сотрудницей театра. Гражданка сообщила, что примерно в 11:40 у дома 55 по Большому проспекту В.О. неизвестный мужчина краской из баллончика нанес надпись на постаменте памятника В.И. Ленину, а затем же скрылся.

Отдел дознания УМВД России по Василеостровскому району Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Вандализм».

А уже 1 августа, вечером, был задержан подозреваемый. Полицейские в хостеле, на 11-й линии В.О. дома 60, «взяли» 23-летнего мужчину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области вандалы расстреливают дорожные знаки.

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